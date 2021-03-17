Минцифры предварительно оценило доходы от услуг связи в 2020 году в 1,9 трлн рублей

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Доходы от услуг связи в 2020 году, по предварительным данным, выросли на 1,7% по сравнению с 2019 годом и достигли 1,9 трлн рублей, говорится в материалах Минцифры РФ.

В том числе объем реализации услуг связи населению вырос на 1,7% - до 947,9 млрд рублей. Общий доход от почтовой связи вырос на 3,7% - до 188,8 млрд рублей, в том числе доходы почтовой связи от населения выросли на 9,7% - до 38,8 млрд рублей. Доходы от спецсвязи упали на 9,2% - до 9,3 млрд рублей.

Доходы от междугородной, внутризоновой и международной телефонной связи снизились на 17% - до 48,8 млрд рублей, в том числе доходы от междугородной, внутризоновой и международной телефонной связи от населения снизились на 14,5%, до 4,4 млрд рублей.

Доходы от местной телефонной связи в городской местности упали на 14,1% - до 80,7 млрд рублей, а доходы от местной телефонной связи в городской местности от населения - на 13,3%, до 35,8 млрд рублей.

Доходы от услуг присоединения и пропуска трафика выросли на 4,6% - до 288,1 млрд рублей. Доходы от услуг по обеспечению регулирования использования радиочастотного спектра и радиоэлектронных средств (РЭС) выросли на 20, 3% - до 3,8 млрд рублей.

По данным Минцифры, на конец IV квартала 2020 года число активных абонентов фиксированного доступа составило 33,7 млн, число активных абонентов фиксированного ШПД - 33,5 млн, а число активных абонентов мобильной связи достигло 145,9 млн.