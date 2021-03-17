Путин призвал внимательно следить за картельными сговорами

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Нужно внимательно следить за картельными сговорами, они в итоге становятся причинами роста цен. Об этом заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ.

"Выявлены картельные сговоры в сфере поставок лекарственных средств и так далее. Это тоже очень важное направление работы, нужно и дальше внимательно за этим следить, потому что все эти картельные сговоры в конечном итоге ведут к повышению цен на рынке, а от этого страдают потребители, граждане страдают", - сказал он.

В качестве одного из положительных итогов работы прокуратуры Путин отметил погашение долгов по зарплате на предприятиях на общую сумму 23,8 млрд рублей. При этом в 2020 году зарегистрированная задолженность снизилась с 2,1 млрд до 1,6 млрд рублей. "А ведь это был очень сложный год, связанный с прекращением деятельности многих хозяйствующих субъектов, а уровень задолженности при этом сократился, это хороший показатель. Я хочу вас за это поблагодарить", - добавил президент.

Глава государства также подчеркнул, что прокурорам удалось "добиться уменьшения размера просроченной задолженности перед бизнесом по публичным контрактам". "На это тоже нужно обращать внимание, потому что если несвоевременно и необоснованно средства не поступают за проделанную работу, или если работа своевременно не аккредитована, то в конечном итоге возникают проблемы у работников. На это нужно и дальше обращать необходимое внимание", - указал президент.

Путин также похвалил работников органов прокуратуры за то, что "им удалось защитить права более 84 тыс. военнослужащих на получение денежных и иных видов довольствия, погашена задолженность по зарплате гражданского персонала". "Это очень важное направление, прошу вас не снижать внимания к этой работе", - сказал он.