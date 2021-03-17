Путин поручил строго наказывать за нарушения при реализации нацпроектов

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Средства, выделяемые на реализацию национальных проектов, должны работать на улучшение жизни россиян. Нужно пресекать нарушения и злоупотребления в этой сфере, а также строго за них наказывать, заявил в среду президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

В качестве одной из важнейших задач ведомства он назвал "надзорное сопровождение стратегических национальных проектов".

"На эти цели выделяются значительные государственные деньги. И эти средства должны работать на развитие, на повышение качества жизни людей, - подчеркнул президент. - Нарушения и злоупотребления здесь должны пресекаться и строго наказываться".

Особое внимание, как отметил Путин, нужно уделить такой исключительно важной сфере, как здравоохранение. Задача прокуроров в этой области - "не только контролировать, как реализуются запущенные региональные программы, мероприятия профильных национальных проектов, но и тщательно следить за решением многих других вопросов", указал глава государства.

"Например, соблюдаются ли нормативы оказания медицинской помощи, предоставляются ли вовремя льготникам бесплатные лекарства, услуги, средства реабилитации, выделяются ли положенные дополнительные компенсации и выплаты медицинским работникам", - пояснил он.