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Санкции против России из-за инцидента с Навальным
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Минторг США расширит экспортные ограничения в отношении России из-за инцидента с Навальным

В частности, в связи с новыми рестрикциями с 18 марта при рассмотрении заявок на экспортные лицензии для предметов, находящихся под контролем из соображений национальной безопасности, будет действовать "презумпция отказа"
Минторг США Orhan Cam/Shutterstock/FOTODOM
Описание
Минторг США
© Orhan Cam/Shutterstock/FOTODOM

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Власти США расширят экспортные ограничения в отношении России на фоне инцидента с Алексеем Навальным. Это следует из распространенного в среду заявления американского Минторга.

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"Бюро промышленности и безопасности (Bureau of Industry and Security, BIS, действует при Минторге) расширит экспортные ограничения в отношении России в соответствии с выводами госсекретаря США от 2 марта 2021 года о том, что власти РФ использовали химическое или биологическое оружие против своих собственных граждан", - говорится в документе.

В частности, в связи с новыми рестрикциями с 18 марта при рассмотрении заявок на экспортные лицензии для предметов, находящихся под контролем из соображений национальной безопасности, будет действовать "презумпция отказа". При этом до 1 сентября 2021 года предусмотрены исключения для ряда категорий продукции, в том числе связанной с космической отраслью.

Кроме того, Госдепартамент внес изменения в свой режим экспортного контроля ITAR и включил Россию в список стран, на которые распространяется запрет в плане экспорта и импорта вооружений, этим государствам также нельзя предоставлять услуги оборонного назначения. Решение дипведомства вступает в силу с 18 марта.

Теги
СШАРоссияСанкции против России из-за инцидента с Навальным
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