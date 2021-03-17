Совместное предприятие "Газпрома" и "Лукойла" по освоению двух месторождений создали в НАО

АРХАНГЕЛЬСК, 17 марта. /ТАСС/. Совместное предприятие "Газпрома" и "Лукойла" по освоению Лаявожского и Ванейвисского месторождений зарегистрировано в Ненецком автономном округе, об этом в среду в своем Telegram-канале сообщил глава НАО Юрий Бездудный.

"Достигнутые во время встречи с Алексеем Борисовичем Миллером и Вагитом Юсуфовичем Алекперовым договоренности выполняются. Совместное предприятие "Газпрома" и "Лукойла" зарегистрировано в Нарьян-Маре", - написал Бездудный.

По словам главы региона, новое предприятие получило название "Лаявожнефтегаз" и будет заниматься освоением Лаявожского и Ванейвисского месторождений.

В январе 2021 года главы "Газпрома" и "Лукойла" Алексей Миллер и Вагит Алекперов в ходе рабочей встречи обсудили проект разработки Ванейвисского и Лаявожского месторождений в Ненецком автономном округе (НАО) в рамках совместного предприятия (СП). Как ранее сообщалось, объем инвестиций в совместное предприятие составит около 200 млрд рублей.

Ванейвисское и Лаявожское месторождения расположены восточнее города Нарьян-Мара в Ненецком автономном округе. Суммарные извлекаемые запасы жидких углеводородов двух месторождений - 27,4 млн тонн, природного газа - 225,3 млрд кубометров. Лицензия на пользование участком недр федерального значения, включающим эти месторождения, принадлежит "Газпрому".