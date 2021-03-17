Кабмин выделит 100 млн руб. в 2021 году на субсидии пострадавшим в пандемию МСП

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Правительство РФ выделит в 2021 году из своего резервного фонда 100 млн рублей на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), ведущим деятельность в отраслях, наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, которое размещено в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что бюджетные ассигнования направляются на выплаты за сохранение субъектами малого и среднего предпринимательства - получателями субсидий количества работников в апреле и мае 2020 года не менее 90% от количества работников в марте 2020 года.

"Минфину России осуществить контроль за целевым и эффективным использованием указанных <...> бюджетных ассигнований с представлением доклада в правительство Российской Федерации до 1 февраля 2022 года", - добавляется в документе.

Правительство РФ в 2020 году включило 12 отраслей в список наиболее пострадавших в условиях пандемии коронавируса. Малые и средние предприятия из этих отраслей могли претендовать на несколько видов господдержки. В частности, в заявительном порядке могли получить субсидии за апрель и май 2020 года - по 12 130 рублей в месяц - при сохранении не менее 90% работников.