Союзмолоко оценило долю фальсификата на рынке молочной продукции в 1-1,5%

КАЗАНЬ, 17 марта. /ТАСС/. Ситуация с фальсификацией молочной продукции на розничном рынке России за 5-6 лет поменялась в лучшую сторону, считает генеральный директор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов. На сегодняшний день, по оценке союза, доля фальсификата на рынке не превышает 1-1,5%.

"За последние 5-6 лет ситуация очень серьезно поменялась в лучшую сторону. Если после 2014 года девальвации рубля и введенных санкций доля фальсификата на полках очень резко выросла, то сейчас она очень резко снизилась. Сейчас, по нашим оценкам, в среднем по молочной категории доля фальсификата не превышает 1-1,5%. Более того, эта цифра бьется с цифрами, которые предоставляет контролирующий орган, тот же самый Роспотребнадзор", - сказал он.

Белов отметил, что в этой сфере есть зона риска - это, прежде всего, государственные закупки и несетевая, традиционная розница.

"Я надеюсь, что проблема фальсификата в ближайшее время будет минимально актуальна для молочной отрасли", - добавил он.