Доходы фермеров из экономически неразвитых районов Хайнаня в 2020 году выросли на 4,8%

ХАЙКОУ, 17 марта. /ТАСС/. Реальный располагаемый доход на душу населения среди фермеров из относительно бедных районов китайской провинции Хайнань увеличились в 2020 году на 4,8%, в среднем до 13,9 тыс. юаней в год. При этом, как сообщила газета "Хайнань жибао", номинальный рост этого показателя составил 8,8%.

Речь идет о жителях сельской местности районов, расположенных в глубине острова, - городского округа Учжишань, Байша-Лиского, Баотин-Ли-Мяоского и Цюнчжун-Ли-Мяоского автономных уездов, - а также прибрежного уезда Линьгао, который находится в северной части Хайнаня. Темпы роста их реальных доходов в прошлом году увеличились на один процентный пункт по сравнению с позапрошлым. Экономическое положение жителей этих регионов постепенно выравнивается со среднестатистическим уровнем жизни хайнаньских фермеров. По последним данным, соотношение между ними составляет 1 к 1,17.

Потребительские расходы на душу населения среди сельских жителей из бедных районов Хайнаня составили в минувшем году 11 тыс. юаней, номинально увеличившись на 6,4%, а в реальном выражении - на 2,5%.

Хайнань проводит активную политику по повышению всеобщего уровня благосостояния. В начале 2020 года остров объявил о досрочном выполнении государственного плана по ликвидации бедности. Власти провинции за последние пять лет вывели из трудного экономического положения 649,7 тыс. человек и способствовали трудоустройству 92,9 тыс. малоимущих жителей региона.

25 февраля председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай одержал победу в борьбе с абсолютной бедностью. Состоянием крайней нужды в стране считается доход ниже 2,3 тыс. юаней (около $354) в год.