Комитеты Госдумы предлагают нижней палате 15 июня рассмотреть отчет ЦБ за 2020 год

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по контролю и регламенту в среду поддержал предложение думского комитета по финансовому рынку о рассмотрении годового отчета Центробанка на пленарном заседании нижней палаты 15 июня. Окончательное решение о дате и процедуре отчета примет Совет Думы.

"Принять к сведению информацию о подготовке к рассмотрению Государственной думой годового отчета Банка России за 2020 год, которое запланировано на 15 июня 2021 года", - отмечается в решении комитета.

Предполагается, что 26 мая в Госдуме пройдет совместное заседание трех комитетов - по финрынку, по бюджету и налогам и по экономической политике - посвященное подготовке к рассмотрению Госдумой отчета Центробанка.

Согласно регламенту Госдумы, Центробанк ежегодно не позднее 15 мая представляет нижней палате парламента годовой отчет, утвержденный Советом директоров. Госдума направляет отчет президенту РФ, а также на заключение в правительство РФ. Депутаты должны рассмотреть отчет на пленарном заседании до 1 июля. По итогам рассмотрения годового отчета Центробанка Госдума принимает постановление.