Минпромторг заявил об устранении основной части замечаний Счетной палаты

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Минпромторг устранил основную часть замечаний Счетной палаты по итогам ее проверки, проверяет лиц, допустивших нарушения, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"По результатам контрольных мероприятий Счетной палаты РФ в 2020 году министерством формируются планы мероприятий по устранению и недопущению выявленных нарушений и недостатков, проводятся проверки в отношении лиц, допустивших нарушения, а также профилактика недопустимости повторных нарушений. Основная часть отмеченных замечаний устранена в ходе проведения контрольных мероприятий, информация направлена в Счетную палату РФ для снятия с контроля", - сообщил Минпромторг.

При этом министерство отмечает, что ограничительные меры из-за коронавируса существенно повлияли на деятельность отдельных предприятий и отраслей промышленности, решение о возможности переноса сроков реализации инвестпроектов и госконтрактов принято правительством в качестве мер поддержки в условиях пандемии.

Минпромторг заявляет, что проводит системную работу по предотвращению неэффективного использования средств бюджета с применением риск-ориентированного подхода, а также организовал спецкомиссию, которая рассматривает, как исполняются госконтракты, договоры и соглашения.

Ранее Счетная палата сообщила, что выявила ряд систематических недочетов и нарушений при проверке Минпромторга. В частности, ведомство обнаружило ненадлежащее выполнение министерством полномочий по обеспечению результативности использования средств, неоднократный перенос сроков строительства, нарушения порядка реализации госпрограмм, непроведение мониторинга реализации госпрограмм, избыточность и недостижение плановых показателей госпрограмм, нарушения правил и соглашений о предоставлении субсидий юридическим лицам, рост количества получателей субсидий, которые не выполнили принятые обязательства, ненадлежащее выполнение министерством полномочий по передаче Федеральному казначейству функций по ведению бюджетного учета, составлению бюджетной отчетности, а также по контролю за деятельностью подведомственных ФГУП.