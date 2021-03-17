Кировская область направит почти 400 млн рублей на развитие сельских территорий

КИРОВ, 17 марта. /ТАСС/. Власти Кировской области в 2021 году направят 384 млн рублей на проектирование и ремонт дорог, благоустройство сельских территорий и соцвыплаты жителям сельской местности. Об этом рассказал в среду ТАСС заместитель председателя правительства региона Алексей Котлячков.

"На реализацию подпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий в Кировской области" госпрограммы Кировской области "Развитие агропромышленного комплекса" в 2021 году предусмотрено 384,2 млн рублей за счет средств федерального и областного бюджетов. Планируется реализовать мероприятия по проектированию и капитальному ремонту дорог, благоустройству сельских территорий. Также будут предоставлены соцвыплаты гражданам на строительство жилья и субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на оказание содействия в обеспечении квалифицированными специалистами", - отметил Котлячков.

Он добавил, что в 2020 году на реализацию подпрограммы направили 375,9 млн рублей. На эти средства удалось ввести в действие 16,2 км распределительных газовых сетей в сельских местностях, построить дорогу Лопьял - Нуса - Витля протяженностью 3,5 км в Уржумском районе, завершить капитальный ремонт дороги Среднеивкино - Воронье в Верхошижемском районе, а также реализовать 272 проекта по благоустройству сельских территорий. Кроме того, социальные выплаты на строительство жилья получили 13 семей работников агропромышленного комплекса.

В целом, по словам Котлячкова, на поддержку АПК Кировской области в 2021 году направят почти 1,2 млрд рублей, в том числе 834,8 млн рублей из федерального бюджета. В прошлом году объем финансирования составил 1,8 млрд рублей.