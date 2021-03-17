Силуанов заявил, что РФ профинансирует все расходы в случае наложения санкций на госдолг

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Россия профинансирует все текущие расходы в случае введения санкций в отношении госдолга страны, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.

"Тем не менее, если такие решения [о введении санкций] будут приняты, мы найдем ответ, найдем решение, как действовать в этой ситуации для того, чтобы профинансировать все первоочередные расходы", - сказал Силуанов.

В частности, по его словам, можно будет договариваться с ЦБ о предоставлении ликвидности коммерческим банкам и финансовым институтам. "А что будет, если будут еще какие-то дополнительные ограничения введены на долг? Будем тогда договариваться с нашими финансовыми институтами, в первую очередь, конечно, с коммерческими банками, будем взаимодействовать с Центральным банком с тем, чтобы вопросы ликвидности Центральный банк решал бы, помогал бы таким финансовым институтам", - добавил министр.

Ранее директор департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина РФ Петр Казакевич заявлял, что введения новых санкций на операции с российским государственным долгом нельзя исключать, однако такое развитие событий маловероятно.