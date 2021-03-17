Samsung представила смартфоны Galaxy A52 и A72

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Компания Samsung Electronics анонсировала свои новые смартфоны Galaxy A52 и A72. Модели поступят в продажу в России уже с 17 марта. Об этом говорится в сообщении компании.

Новая серия Galaxy A получила обновленный внешний вид, с закругленными краями и минимальной рамкой вокруг камеры. Galaxy A52 оснащена 6,5-дюймовым дисплеем и оперативной памятью в 4 или 8 ГБ (в зависимости от модификации). Модель Galaxy A72 имеет 6,7-дюймовый дисплей с 6 или 8 ГБ оперативной памятью. Оба смартфона получили процессор Snapdragon 720G, обеспечивающий более плавную прокрутку, 32-мегапиксельную фронтальную камеру и основную 64-мегапиксельную. Емкость батареи Galaxy A52 составляет 4 500 мАч, Galaxy A72 - 5 000 мАч.

Модели способны подключаться к тысячам устройств в среде умного дома, включая носимые гаджеты, планшеты, ПК и телевизоры, которыми можно управлять со смартфона. Также одной из особенностей стала функция Eye Care, позволяющая автоматически регулировать цветовую температуру в зависимости от характера использования устройства.

Новые модели серии Galaxy A будут продаваться в России начиная с 17 марта в черном и синем цветах, а также оттенке "лаванда". Стоимость Galaxy A52 составит 26 990 рублей (за версию с 128 ГБ внутренней памятью) и 32 990 рублей (за версию с 256 ГБ). Galaxy A72 обойдется в 35 990 рублей (128 ГБ) и 39 990 рублей (256 ГБ).

В феврале в России начались продажи трех флагманских смартфонов компании - Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. Стоимость на них начинается от 74 990 рублей.