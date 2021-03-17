Крупнейший в Крыму банк РНКБ открыл первый центр ипотечного и автокредитования

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Системообразующий банк Крыма РНКБ впервые в регионе открыл центр ипотечного и автокредитования, который будет располагаться в Симферополе и предоставит возможность жителям республики в упрощенной форме приобрести недвижимость и автомобиль, написал глава республики Сергей Аксенов на своей странице "ВКонтакте".

По информации пресс-службы банка, "Ключевому центру" ипотечного и автокредитования нет аналогов в Крыму.

"Сегодня банк РНКБ, который с 2016 года является 100% государственным, открыл "Ключевой центр" ипотечного и автокредитования. Это значительно упростит и ускорит для граждан приобретение жилья или автомобиля от выбора объекта покупки до оформления документов на право собственности. Открытие "Ключевого центра" РНКБ - важный этап цифровизации банковской отрасли", - написал Аксенов.

По его словам, в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в 2021 году в регионе планируется построить порядка 700 тыс. кв. метров жилья.

"Вопросы жилищного строительства значительно влияют на качество жизни людей и заслуживают особого внимания. В целом, хорошим показателем считается строительство на одного жителя республики одного квадратного метра жилья в год. К этому показателю нужно стремиться, но уже сейчас ипотечные программы позволят удовлетворить спрос населения", - добавил глава региона.

РНКБ банк - системообразующий банк Республики Крым со 100-процентным государственным участием, один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. РНКБ обслуживает более 2,2 млн физических лиц и около 85 тыс. корпоративных клиентов.