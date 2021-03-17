Участок по производству деталей для авиадвигателей открыли на московском комплексе "Салют"

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Новый высокотехнологичный участок для изготовления деталей для авиадвигателей открылся на производственном комплексе "Салют" в Москве, сообщила в среду журналистам заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анна Кузьменко.

"Предприятие за счет ввода участка сможет сократить сроки выпуска деталей до 30%, и до 70% увеличить объем их производства, что позволит увеличить выручку за счет применения высокопроизводительного оборудования и методов бережливого производства на 7%. Это очень значительный показатель. Я от души поздравляю ОДК "Салют" с тем, что они успешно завершили такую сложную и нужную работу", - сказала Кузьменко.

Она отметила, что власти Москвы предоставляют предприятиям широкий спектр мер поддержки, в том числе по внедрению современных цифровых технологий. По ее словам, освобожденные денежные средства организации вкладывают в развитие своего производственного цикла. Так, можно получить налоговые льготы, субсидии и льготные займы.

"Что касается конкретно цифровизации. <…> Я бы отдельно хотела сказать о проекте, <…> который мы назвали Банк технологий. Проект заключается в том, что мы собираем и аккумулируем в одном месте - на своем портале, информацию о производителях программного обеспечения, которые работают в Москве. С демонстрацией этого программного обеспечения, с подтверждением качества этого программного обеспечения", - заявила Кузьменко. По ее словам, программное обеспечение на новом участке сделан московским предприятием из Банка технологий.

О новом участке

"Новый участок предназначен для изготовления дисков и лабиринтов авиационного двигателя. Линия построена по принципам бережливого производства с применением современных цифровых технологий", - отметил руководитель производственного комплекса "Салют" АО "ОДК" Алексей Громов.

Мониторинг оборудования на новом участке осуществляет электронная система АИС "Диспетчер", которая в режиме реального времени отображает данные о его работе, анализирует причины простоев, помогает решать вопросы по облуживанию и ремонту.

Производственный комплекс "Салют" АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК) госкорпорации "Ростех" занимается разработкой, изготовлением, сервисным обслуживанием авиадвигателей и осуществлением авторского надзора в эксплуатирующих организациях. Предприятие обладает производственными возможностями для осуществления полного цикла изготовления авиационных двигателей, а также современной экспериментальной базой.