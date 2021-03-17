Эксперты ожидают сохранения ЦБ ключевой ставки на уровне 4,25%

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. ЦБ РФ сохранит ключевую ставку на уровне 4,25% на ближайшем заседании совета директоров 19 марта, считают эксперты российских рейтинговых агентств "Эксперт РА" и Национального рейтингового агентства (НРА).

В "Эксперт РА" отмечают, что, по прогнозам ЦБ и аналитиков, возврат инфляции в России на уровень ниже 4% возможен во втором полугодии этого года даже без изменения ключевой ставки. Но если инфляция будет расти или будут расти ставки по ценным бумагам казначейства США, то повышение ключевой ставки ЦБ может произойти уже в июне.

"ЦБ нужно больше времени, чтобы адекватно оценить текущую ситуацию с инфляцией. С прошлого заседания прошло немного времени для принятия однозначных решений. В ближайшие месяцы она будет падать арифметически просто в силу отсчета от прошлогодней инфляции, а в марте - мае прошлого года мы наблюдали ее резкий скачок", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Эксперт РА".

Эксперты Национального рейтингового агентства считают, что ключевая ставка сохранится на текущем уровне 4,25% по крайней мере до июня 2021 года. С конца 2021 года в агентстве ожидают переход Банка России к нейтральной денежно-кредитной политике (ставка 5-6%). В этом случае регулятор будет с осторожностью увеличивать ставку с шагом не более 0,25%.