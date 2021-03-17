Венгрия будет разрабатывать и производить модернизированный самолет Ил-103

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Авиационный комплекс им. Ильюшина (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) и венгерская Aviation Engineering подписали договор на модернизацию и лицензионное производство самолета Ил-103 в Венгрии, сообщил Минпромторг РФ.

"Стороны договорились о совместной разработке и изготовлении усовершенствованной версии легкого многоцелевого самолета Ил-103 на производственной базе Aviation Engineering в городе Печ", - говорится в сообщении.

Речь идет о модернизированной версии ранее выпускавшегося одномоторного четырехместного самолета с поршневым двигателем, эксплуатация которого возможна в любых климатических условиях с коротких ВПП, в том числе с грунтовым покрытием, уточняет Минпромторг.

Как рассчитывает министерство, проект позволит сторонам не только получить новые компетенции, но и выйти с усовершенствованным самолетом на новые рынки.

Стороны намерены провести работы по оцифровке существующей конструкторской документации и модернизации воздушного судна, необходимых для успешного выхода на рынок авиации общего назначения. По итогам наземных и летных испытаний модернизированной версии самолета Ил-103 планируется оформить главное изменение к существующим сертификатам типа.

На универсальной базе модернизированного Ил-103 могут быть осуществлены выпуск различных версий самолета - как учебных, так и машин для частного использования, туризма, транспортировки нуждающихся в экстренной медицинской помощи, перевозки пассажиров и мелких грузов в труднодоступные регионы, а также проведение мониторинга окружающей среды, патрулирования, сельского хозяйства, отмечает Минпромторг.

Подписи под документом поставили первый заместитель гендиректора "ОАК", управляющий директор "Ил" Сергей Ярковой и глава Aviation Engineering Ласло Борош.

Замглавы Минпромторга Олег Бочаров отметил, что спрос на самолеты подобного класса в мире устойчивый, а подписанное соглашение свидетельствует о востребованности за рубежом российских технологий и разработок. В свою очередь Ярковой отметил, что специалисты компании готовы оказать всю необходимую помощь в реализации проекта.

"Наша цель - создать самолет, который будет признан в мире авиации общего назначения благодаря своему современному оборудованию и летно-техническим характеристикам", - сказал Борош, чьи слова приводятся в пресс-релизе.