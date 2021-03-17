Минпромторг советует производителям "молочки" быстрее подключаться к системе маркировки

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Минпромторг советует производителям молочной продукции поторопиться с регистрацией в системе маркировки, заявил замглавы министерства Виктор Евтухов.

По его словам, министерство не видит в системе маркировки ряд крупных компаний. Минпромторг сообщил Минсельхозу, что 17 крупных производителей мороженого и сыров до сих пор не зарегистрировались в системе, хотя с 1 июня будут нести ответственность за выпуск немаркированного товара.

"Мы еще раз обращаемся ко всем производителям молочной продукции - подключайтесь, регистрируйтесь в системе, работайте с типографиями (они включены в процесс и вводят соответствующие мощности по печати маркировки на упаковку согласно графику), не откладывайте этот вопрос на последний день", - сказал замминистра, чьи слова приводит пресс-служба.

Как отмечает Минпромторг, типографии готовы обеспечить молочные производства упаковкой с маркировкой, министерство ведет работу с более чем сотней предприятий-поставщиков упаковки, в том числе зарубежными. "41 типография подписала меморандум с обязательствами об оснащении своих производственных линий необходимым оборудованием для нанесения маркировки в установленные сроки. Сейчас к печати промышленных партий полностью готовы 16 поставщиков упаковки. В марте этот показатель увеличится до 27", - сказал Евтухов. Кроме того, семь типографий полностью готовы к маркировке сыра, в апреле их число вырастет до 20, в мае - до 40, в июне - до 54. Упаковку для мороженого с кодами сейчас могут печатать 16 предприятий, в мае их число вырастет до 33, июне - до 36.

Евтухов отметил, что для молочных производств маркировка вводится поэтапно, срок эксперимента был увеличен до полутора лет, что позволяло компаниям проработать все технические нюансы, связанные с введением маркировки, в том числе с типографиями.

Маркировка молочной продукции в добровольном режиме в России началась с 20 января 2021 года. Любая компания может перейти к полномасштабной маркировке всей своей продукции. До введения обязательной маркировки оператор Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) будет выдавать коды бесплатно, что призвано поощрить заблаговременную подготовку участников оборота. С 1 июня 2021 года вступят в силу требования по обязательной маркировке в отношении сыров и мороженого, с 1 сентября - молочной продукции со сроком годности более 40 суток и с 1 декабря - продукции со сроком годности 40 суток и менее.