ЦРПТ ускорит обработку документов в системе маркировки лекарств

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), являющийся оператором системы маркировки "Честный знак", начал обновление сервисов маркировки лекарств, результатом которого станет увеличение скорости обработки документов в системе. Об этом сообщила в среду пресс-служба ЦРПТ.

"Оператор "Честного знака" запустил масштабное обновление сервисов системы маркировки лекарств. Это позволит ускорить обработку документов. Речь идет о перенастраивании документоориентированной системы управления базами данных MongoDB", - говорится в сообщении.

В ЦРПТ предупредили о возможных задержках обработки документов во время обновления сервисов, подчеркнув, что для ускорения процессов выделена отдельная команда инженеров, которая будет обрабатывать документы в том числе в ночное время.

"Аптеки и медицинские организации по-прежнему могут проводить приемку препаратов в уведомительном режиме и продавать или использовать лекарства сразу после подачи данных в систему маркировки, не дожидаясь ее ответа", - добавили в пресс-службе.

Обязательная маркировка лекарств действует с 1 июля 2020 года для защиты рынка и потребителей от фальсификата. В ноябре маркировку временно сделали упрощенной, с 1 февраля 2021 года особый режим остался только для аптек и медучреждений - они имеют право продолжать движение товара по цепи поставок сразу после внесения данных о товаре в систему маркировки, не дожидаясь от нее положительного либо отрицательного отклика.