Недельная инфляция в России замедлилась до 0,1%

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 10 по 15 марта составила 0,1%, свидетельствуют данные Росстата.

Предыдущие пять недель инфляция в РФ находилась на уровне 0,2%.

С начала марта потребительские цены выросли на 0,3%, с начала года - на 1,8%. В годовом выражении инфляция на 15 марта 2021 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 5,81%.

Продовольственные товары

За отчетную неделю среди продовольственных товаров подорожало куриное мясо - на 1,6%. При этом в в 59 субъектах РФ цены выросли на 0,1-2,4%, в 16 субъектах - на 2,5-7,9%. В шести субъектах цены не изменились, а еще в четырех снизились на 0,1-2,3%.

"За период с 10 по 15 марта 2021 года выросли цены на баранину - на 2,3%, говядину - на 0,8%, консервы мясные для детского питания - на 0,6%, молоко пастеризованное - на 0,5%", - сообщили в Росстате.

В то же время свинина, маргарин, консервы фруктово-ягодные для детского питания подорожали на 0,4%, рыба мороженая и водка - на 0,3%, макаронные изделия, вермишель, карамель - на 0,2%, колбаса вареная, сосиски, сардельки, молоко стерилизованное, сыры сычужные, творог жирный, хлеб, смеси сухие молочные для детского питания, обеды в столовых, кафе, закусочных (кроме столовых в организациях) - на 0,1%.

Куриные яйца в среднем по стране подорожали на 0,9%, в том числе в 62 российских регионах - на 0,1-1,9%, еще в 10 регионах - на 2-9,8%. В четырех регионах цены не изменились, в девяти - снизились на 0,1-0,7%. Неделей ранее стоимость мяса кур в России выросла на 1,7%, свинины - на 1%, куриных яиц - на 0,9%.

Кроме того, стоимость сахара выросла на 0,4%. В 46 субъектах РФ цены выросли на 0,1-1,4%, в 7 субъектах - на 1,5-2,9%. В 18 субъектах цены не изменились. В то же время в 14 регионах сахар подешевел на 0,1-1%.

Подсолнечное масло в среднем подорожало на 0,2%. В 28 регионах цены выросли на 0,1-0,7%, в 10 - на 0,8-1,7%. В 29 субъектах РФ цены не изменились, а еще в 18 - снизились на 0,1-2,5%.

За счет снижения цен на огурцы - на 6,6% и помидоры - на 2,1% плодоовощная продукция в среднем стала дешевле на 0,7%. В то же время морковь подорожала на 3%, картофель - на 2,6%, лук - на 1,3%, белокочанная капуста - на 1%, яблоки - на 0,2%.

Среди остальных продуктов питания снизились цены на сметану и пшено - на 0,4%, пшеничную муку - на 0,3%, сливочное масло и мясные консервы - на 0,2%, полукопченую и варено-копченую колбасу, овощные консервы для детского питания, рис и шоколадные конфеты - на 0,1%.

Цены на гречневую крупу, печенье, черный чай и соль не изменились.

Непродовольственные товары и медикаменты

Из числа наблюдаемых медикаментов за отчетную неделю подорожали: офтан катахром (офтальмологические капли), флуоцинолона ацетонид (противовоспалительная мазь), поливитамины с макро- и микроэлементами - на 0,3%, метамизол натрия (анальгин отечественный), бромгексин (отхаркивающее средство при лечении бронхитов и пневмонии) и ренни (препарат от изжоги) - на 0,1%. Цены на алмагель (препарат для желудка) и линекс не изменились. В то же время троксерутин (препарат для лечения болезней вен) и валокордин стали дешевле на 0,1%.

В группе непродовольственных товаров первой необходимости подорожали спички - на 0,6%, пеленки для новорожденных - на 0,5%, туалетное мыло, сухие корма для домашних животных - на 0,3%, детские подгузники - на 0,2%, хозяйственное мыло, пасты и зубные щетки - на 0,1%. Одновременно цены на туалетную бумагу снизились на 0,3%, на стиральный порошок - на 0,2%

Из остальных непродовольственных товаров за отчетный период выросли цены на новые отечественные легковые автомобили - на 1,2%, новые легковые автомобили иностранных марок и отечественные сигареты с фильтром - на 0,3%, телевизоры, кроссовки для детей и взрослых, шампуни - на 0,2%, смартфоны, мужские носки, футболки, носки и детские гольфы - на 0,1%. Цены на майки, мужские футболки, женские колготки, спортивные костюмы и джинсы для детей не изменились. В то же время цены на электропылесосы снизились на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо выросли на 0,2% и 0,1% соответственно.

Цены на проживание в гостиницах (от двух до пяти звезд) выросли от 1,6% до 5,3%, в хостелах - на 1,1%. Путевки в дома отдыха и пансионаты подорожали на 0,2%, санатории - на 0,1%. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги и услуги городского пассажирского транспорта не изменились.

Промпроизводство

Цены российских производителей промышленных товаров в феврале 2021 года, по предварительным данным, выросли на 3,5% к январю.

Для сравнения, за февраль 2020 года цены снизились на 0,6%.

По данным статистики, в добыче полезных ископаемых при поставках на внутренний рынок увеличились цены на янтарь - на 57,5%, руды и концентраты прочих цветных металлов, не включенные в другие группировки - на 23%, газ горючий природный сжиженный и регазифицированный - на 22,4%, концентраты нефелиновые - на 20,6%, концентрат железорудный - на 17,9%, агломерат железорудный доменный - на 17,6%, концентраты никелевые - на 13%, уголь каменный - на 13,8%, нефть обезвоженную, обессоленную и стабилизированную - на 10,8%

В обрабатывающих производствах существенное увеличение цен отмечено в металлургии: на кобальт необработанный - на 30%, чугун литейный - на 28,2%, трубы круглого сечения сварные прочие, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные - на 26%, медь рафинированную необработанную - на 25,3%, хром и изделия из него, сплавы на основе хрома, порошки - на 24%, прокат листовой холоднокатаный из прочих нелегированных сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм - на 17,6%, прокат листовой горячекатаный стальной, без дополнительной обработки - на 17%, сталь легированную прочую в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикаты из прочей легированной стали - на 16,5%, трубы стальные электросварные - на 15,6%, прокат листовой из нелегированных сталей, шириной не менее 600 мм, плакированный, с гальваническим или иным покрытием - на 15,4%, олово необработанное - на 14,8%.

Кроме того, выросли цены на отдельные виды нефтепродуктов: кокс и полукокс из каменного угля - на 32,8%, масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки - на 15,3%, мазут топочный - на 14,8%, топливо судовое - на 14,7%, пропан и бутан сжиженные - на 14,3%, дистилляты тяжелые прочие, не включенные в другие группировки - на 12,9%.

В производстве химических веществ и химических продуктов стали выше цены на серу техническую газовую - на 88,1%, гелий - на 64,2%, спирты жирные промышленные - на 30,1%, услуги по производству синтетических каучуков в первичных формах - на 29,7%, фенолы - на 24,9%, бензолы - на 23,3%, кислоту уксусную - на 19,9%, бутадиен-1,3 - на 19,2%, спирты одноатомные насыщенные - на 17,1%, толуолы - на 16,3%, скипидар - на 14,6%, стирол - на 14,5%.

В то же время цены на канифоль и кислоты смоляные и их производные снизились - на 11,1%, средства моющие - на 10,3%, порошки стиральные - на 8,9%.