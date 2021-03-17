Производители выступили против предложенных Минсельхозом соглашений по ценам на удобрения

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) выступила против предложенных Минсельхозом соглашений по ценам на минеральные удобрения, говорится в сообщении РАПУ.

По мнению ассоциации, ценовые соглашения будут носить дискриминационный характер, противоречить антимонопольному законодательству, затруднять инвестиционные проекты производителей удобрений, а также могут привести к торговым расследованиям и введению заградительных пошлин на сельхозпродукцию РФ в других странах.

"Идея более масштабного субсидирования АПК путем принудительно снижения цен на минеральные удобрения фактически означает поддержку одной экспортно-ориентированной отрасли за счет другой, и, как уже было отмечено, носит дискриминационный характер по отношению к производителям минеральных удобрений. Административное регулирование рынка, принудительное снижение и фиксация цен на продукцию отрасли точно не будет способствовать активизации инвестиционной деятельности", - говорится в заявлении РАПУ.

Аргументы против

При этом ассоциация отмечает, что подавляющее большинство российских сельхозтоваропроизводителей имеют необходимые средства для приобретения минеральных удобрений по рыночным ценам.

"Что касается инициативы специалистов Министерства сельского хозяйства РФ, то, по мнению РАПУ, она может быть направлена на создание для ряда сельхозтоваропроизводителей дополнительных необоснованных выгод с целью дальнейшего роста их маржинальности за счет финансовых потерь производителей минеральных удобрений и фактическое закрепление нерыночного режима перекрестного субсидирования одной отрасли другой. При этом она носит дискриминационный характер не только по отношению к производителям минеральных удобрений, но и к тем аграриям, которые заблаговременно приобрели минеральные удобрения, снижая их конкурентоспособность перед сельхозтоваропроизводителями, для которых специалисты Министерства сельского хозяйства РФ предлагают снизить цены", - заявляет РАПУ, отмечая, что это противоречит антимонопольному законодательству.

Это также противоречит идее запуска нового инвестцикла в промышленности, в том числе в отрасли минеральных удобрений, что может привести к явным негативным последствиям для российских сельхозпотребителей, отмечает РАПУ. Планы Минсельхоза нереализуемы без наращивания производства минеральных удобрений с учетом необходимости увеличения несырьевого неэнергетического экспорта к 2024 году в рамках нацпроекта по экспорту, считают производители.

"Кроме того, фиксация цен на сырьевые и промежуточные ресурсы (к которым относятся и удобрения), в отличии от фиксации цен на конечные продукты питания (как, например, сахар и подсолнечное масло), может быть использована в других странах как основание торговых расследований и введения заградительных пошлин на продукцию российского сельского хозяйства", - говорится в заявлении.

РАПУ отмечает, что стоимость удобрений в РФ для сельхозпроизводителей на 20-30% ниже зарубежной благодаря применяемой в РФ методике ценообразования ФАС и комплексу мер по сдерживанию цен. При этом цены на минеральные удобрения по-прежнему ниже, чем в 2015 году.

Накануне стало известно, что Минсельхоз подготовил проект постановления, который подразумевает заключение соглашений о снижении цен на минеральные удобрения до 1 июля.