Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 2,28-3,81%

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Российский рынок акций в среду пережил волну нисходящей коррекции на фоне общего ухудшения внешнего фона и активизации санкционной риторики в отношении России. Так, к вечеру индекс Мосбиржи снизился на 2,28%, до 3507,91 пункта, долларовый индекс РТС - на 3,81%, до 1493,66 пункта.

Доллар по отношению к рублю на 19:28 мск вырос на 1,26%, до 74,11 руб., евро - на 1,41%, до 86,16 руб.

"В глобальном разрезе инвесторов тревожит рост американских гособлигаций, доходность UST-10 остается выше 1,6%. На рынках рассчитывают, что комментарии ФРС помогут оценить перспективы денежно-кредитной политики. Другой медвежий фактор - проблемы с вакцинацией в Европе и опасения относительно третьей волны коронавируса, наиболее близки к ней Франция и Германия", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

В числе риск-активов в середине недели сдавала ценовые позиции и нефть. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent за день снизился на 1,6%, до $67,42 за баррель.

Рынок акций

В "красной" зоне сегодня находится почти весь спектр "голубых фишек" - предыдущих фаворитов спроса. В числе аутсайдеров бумаги "Новатэка" (-3,92%), ТМК (-3,53%), Сбербанка (-3,64%) и "Роснефти" (-2,89%).

Обыкновенные акции Сбербанка демонстрируют сравнительно слабую динамику в преддверии публикации итогов мартовской сессии ФРС, отметил аналитик "Фридом aинанс" Александр Осин. "Игроки реагируют продажами этого "индексного" актива на неопределенность в отношении реакции Резервной системы на усилившееся в последнее время давление на ее политику со стороны проинфляционных факторов и факторов, связанных с бюджетными приоритетами новой администрации", - рассказал эксперт.

В плюсе держатся акции "Магнита" (+2,09%). "Если этой волне роста удастся добраться до 5335 руб., где проходит верхняя граница среднесрочного "боковика", то тренд развернется четко вверх", - считает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Прогноз на 18 марта

В четверг инвесторы будут оценивать итоги заседания ФРС США. "Также российский рынок продолжит внимательно следить за санкционной риторикой западного истеблишмента", - добавил Александр Бахтин.

Из важных статданных завтрашнего дня эксперт выделил американские данные - недельное число первичных заявок на получение пособий по безработице и мартовский индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии.

Прогнозный диапазон "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на четверг - 3470-3550 пунктов, по курсу рубля к доллару - 73,3-74,5 руб.

По мнению Александра Осина, завтра преобладают шансы повышения рынка. Целевые диапазоны "Фридом финанс" для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3460-3555 пунктов, а также 73,30-74,25 руб. и 87,10-88,55 руб. соответственно.