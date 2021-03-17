В Минцифры заявили, что новые меры борьбы с "серыми" sim-картами не нарушат тайну связи

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Необходимость передавать детальные данные об абонентах в Роскомнадзор для борьбы с "серыми" sim-картами не нарушит тайну связи и не коснется содержимого звонков и сообщений пользователей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минцифры.

Ранее Минцифры опубликовало проект постановления правительства, которое устанавливает состав, порядок и сроки предоставления мобильными операторами в Роскомнадзор информации, необходимой для мониторинга соблюдения ими обязанности по проверке достоверности сведений об абоненте и сведений о пользователях услугами связи абонента-юрлица либо индивидуального предпринимателя. В частности, речь идет о таких сведениях, как ФИО, паспортные данные абонента, наименование организации, ее реквизиты, факты передачи текстовых и мультимедийных сообщений и голоса в сети и другие.

В Минцифры рассказали, что новые меры направлены в первую очередь на борьбу с распространением "серых" sim-карт, в том числе распространяемых у торговых центров и в местах массового скопления людей. "В России тысячи граждан становятся жертвами мошенников, которые используют чужие sim-карты, в том числе корпоративные, зарегистрированные на чужие паспортные данные", - объяснили в ведомстве.

Сейчас Роскомнадзор наделен полномочием по осуществлению мониторинга соблюдения операторами связи обязанности по проверке достоверности сведений об абоненте и сведений о пользователях услугами связи абонента-юрлица. "Предусмотренные законодательством сведения будут передаваться в Роскомнадзор. В соответствии с принятым 533-ФЗ ("О внесении изменений в федеральный закон "О связи" - прим. ТАСС), ведомство сможет блокировать корпоративные сим-карты, подлинность владельцев которых не подтверждена", - отмечают в Минцифры.

Таким образом, применение норм закона позволит "навести порядок на рынке "серых" sim-карт и снизить количество случаев мошенничеств", уверены в ведомстве. "Тайна связи будет соблюдена. Содержимое сообщений, звонков абонентов операторы не будут предоставлять Роскомнадзору", - подчеркнули там.