Глава ФРС заявил, что США смогли избежать наихудших последствий экономического кризиса

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты смогли избежать некоторых наихудших последствий вызванного пандемией экономического кризиса благодаря действиям властей. Об этом заявил в среду председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (руководство ФРС).

"Мы можем сказать, что некоторых из наихудших экономических последствий [пандемии] удалось избежать благодаря быстрым и решительным действиям властей по всей стране. Большое число людей сохранили свои рабочие места, большинство предприятий не закрыли свои двери, и в результате этих быстрых и решительных действий политиков удалось сберечь больше доходов", - отметил Пауэлл.

Он также подчеркнул, что "продолжающаяся вакцинация [американцев] дает надежду на возвращение к более нормальным условиям в конце нынешнего года".