В России возобновили продажи туров с кешбэком

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Бизнес возобновил продажу туров по России, за которые государство будет возвращать путешественникам 20% от стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей. Продажи туров с кешбэком продлятся до 15 июня.

Отправиться в путешествие можно начиная с сегодняшнего дня, завершиться оно должно не позднее 30 июня. Минимальная продолжительность поездки в рамках акции составляет две ночи. В акции участвуют все регионы России.

"Таким образом мы хотим дать людям возможность дешевле отдохнуть на майские праздники и в начале лета, тем более что курортный сезон в этом году открывается с 1 мая. Помимо этого, программа позволяет поддержать бизнес в межсезонье", - сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Приобрести в рамках программы можно как пакетный тур, так и отдельно проживание. Подобрать путешествие можно на портале мирпутешествий.рф, а также на сайтах официальных участников акции. "В этот раз у нас участвует в программе на 40% больше партнеров, около 3,5 тыс. отелей и туроператоров, а также агрегаторов услуг", - сообщили ТАСС в Ростуризме.

Оплатить путешествие необходимо картой "Мир", зарегистрированной в программе лояльности этой платежной системы. Кешбэк автоматически поступит на карту в течение пяти дней после оплаты туристических услуг. Количество транзакций не ограничено.

Идеи для путешествий

Весна - уникальное время для путешествий по России: скоро по-летнему тепло станет в Краснодарском крае и Крыму, при этом на Домбае и в Архызе еще до середины апреля продолжается горнолыжный сезон, а в сибирском Шерегеше можно кататься на лыжах вплоть до начала мая, напомнили в Ростуризме.

Также весна является удачным периодом для оздоровительного отдыха, хорошие программы предлагают в Кавказских Минеральных водах, Республике Адыгея, на Алтае, в Тюмени, Башкирии и Удмуртии, на Балтике - в Калининграде и курортном районе Санкт-Петербурга, а также в других регионах России, отметили в ведомстве.

В последних числах апреля-начале мая стартует речная навигация, возможны круизы по Волге, а в регионах Сибири и Дальнего Востока уже в конце весны формируются туры для активного отдыха на природе. Кроме того, туроператоры предлагают широкий выбор направлений для коротких поездок на выходные всей семьей - это могут быть путешествия в Москву или Санкт-Петербург, а также экскурсионные маршруты в Республику Татарстан, Нижний Новгород, Воронеж, по историческим городам Золотого Кольца, регионам Северного Кавказа и в любой другой регион страны.

"Весенний период - это и особые туристические впечатления - в середине апреля, например, цветут степные тюльпаны в Калмыкии, а в мае - маральник на Алтае - "сибирская сакура", красоту которой можно увидеть только в России", - отметили в Ростуризме.