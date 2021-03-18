"Известия": Минтранс просят отменить плату за выбор мест в самолете при онлайн-регистрации

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Общероссийское объединение пассажиров обратилось в Минтранс РФ с просьбой запретить авиакомпаниям взимать плату с пассажиров за выбор места в самолете при онлайн-регистрации на рейс. Инициатива распространяется на случаи, когда регистрация невозможна без покупки места, в четверг сообщают "Известия" со ссылкой на письмо председателя Общероссийского объединения пассажиров Ильи Зотова министру транспорта Виталию Савельеву.

По данным газеты, Илья Зотов просит рассмотреть возможность внесения поправок в Федеральные авиационные правила, обязывающих перевозчиков назначать место в самолете при онлайн-регистрации на рейс в том случае, если клиент отказался платить за выбор конкретного места.

Как рассказал изданию автор инициативы, некоторые российские авиакомпании навязывают платную услугу выбора места в самолете при онлайн-регистрации на рейс и фактически объединяют эти две услуги. "Такое объединение делает онлайн-регистрацию тоже платной - пассажир не может пройти электронную регистрацию на рейс, не заплатив. С другой стороны, она сама по себе является бесплатной, так как пассажир оплачивает только выбор места в самолете", - сообщил он "Известиям".

Доля пассажиров, которые регистрируются онлайн и, соответственно, оплачивают место в самолете, составляет 25-35%, рассказали газете источники в трех авиакомпаниях, где регистрация обусловлена покупкой места в самолете.

Как уточняет газета, в настоящее время многие авиаперевозчики не позволяют пассажирам зарегистрироваться на рейс онлайн без оплаты выбора места в самолете, в таком случае бесплатная регистрация возможна только в аэропорту.

Представитель Минтранса подтвердил изданию, что письмо поступило в ведомство.