Bloomberg: Apple планирует в апреле представить новый iPad

ТАСС, 18 марта. Корпорация Apple планирует обновить линейку планшетов iPad Pro, представив в апреле новую модель гаджета с улучшенным процессором. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg .

По данным его источников, помимо усовершенствованного процессора, планшет будет оснащен улучшенной камерой. Обновленный процессор, как отмечается, не будет уступать в мощности представленному в ноябре M1. Новая модель будет схожа с нынешними iPad Pro, размеры экрана сделают аналогичными - 11 дюймов (около 27,9 см) и 12,9 (32,7) соответственно. Компания также намерена оснастить экран крупной версии планшета технологией mini-LED, которая позволит сделать изображение ярче и улучшить коэффициент контрастности.

В процессе тестирования нового девайса разработчики использовали разъем Thunderbolt. Наличие этого порта сделает возможным подключение дополнительных мониторов, внешних жестких дисков и других периферийных устройств, отмечает Bloomberg.

Представители Apple не прокомментировали данную информацию.

Основанная в 1976 году компания Apple производит смартфоны iPhone, планшеты iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире.