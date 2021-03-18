Почти 180 аэропортов и аэродромов планируется реконструировать в России до 2035 года

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. В России с 2021 по 2035 год планируется реконструировать 179 аэропортовых и аэродромных комплексов, следует из проекта Концепции развития аэродромной сети РФ на период до 2035 года, который разработала Росавиация. Копия документа есть у ТАСС.

"В целом за период действия концепции (2021-2035 годы) планируется выполнить реконструкцию 179 аэродромных/ аэропортовых комплексов опорной аэродромной сети", - отмечается в проекте.

В частности, в 2021-2024 годах планируется реконструкция 62 аэропортовых и аэродромных комплексов, в том числе строительство нового аэропорта Утренний на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе. В 2025-2030 годах будут реконструированы 64 комплекса, в том числе запланировано строительство новых аэропортовых комплексов в Омске, Сыктывкаре, на островах Парамушир и Шикотан. На 2031-2035 годы намечено строительство 53 аэродромных и аэропортовых комплексов.

За 2019-2024 годы на эти цели будет потрачено 181,5 млрд рублей, в 2025-2030 годах - 302,5 млрд рублей, в 2031-2035 годах - 350 млрд рублей.

В документе отмечается, что основные риски концепции связаны "с факторами обеспечения достаточного бюджетного финансирования для планируемых инвестиционных мероприятий", в связи с чем определены несколько сценариев: базовый сценарий предусматривает выполнение 100% намеченных планов; минимальный сценарий - только часть запланированных мероприятий, в первую очередь в крупных узловых и аэропортах в Арктической зоне и Дальневосточном федеральном округе; максимальный сценарий "предусматривает проведение в период до 2035 года реконструкции всех аэродромов гражданской авиации Российской Федерации".

"Достижение установленных целевых значений показателей способствует росту безопасности полетов и авиационной подвижности населения", - подчеркивают авторы проекта.

Согласно документу, с 1992 по 2020 год количество аэродромов и аэропортов в РФ сократилось в четыре раза - до 350, при этом регулярные перевозки осуществляют только 260.