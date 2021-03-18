Парламент Казахстана ратифицировал договор о товарных знаках на территории ЕАЭС

НУР-СУЛТАН, 18 марта. /ТАСС/. Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана одобрил в четверг ратификацию Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который направлен на обеспечение правовой охраны в данной сфере. Трансляция заседания велась на сайте законодательного органа.

Как отмечается в заключении комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената, договор предполагает создание региональной системы получения единого охранного документа в отношении товарных знаков и наименований мест происхождения товаров на территории ЕАЭС путем подачи одной заявки.

Документом также регламентируется порядок взаимодействия национальных патентных ведомств. Так, в рамках предлагаемой системы любое из пяти национальных патентных ведомств стран сообщества будет выполнять функции учреждения подачи, а заявителям будет проще взаимодействовать с одним патентным ведомством. Кроме того, правовая охрана товарному знаку будет предоставлена одновременно на всей территории союза.

Ожидаемыми результатами ратификации договора являются повышение уровня защиты прав отечественных товаропроизводителей, ориентированных на евразийский рынок, сокращение рисков нарушения прав на интеллектуальную собственность, защита прав отечественных товаропроизводителей на интеллектуальную собственность через один охранный документ на всей территорий Евразийского экономического союза.

После одобрения Сенатом закон о ратификации договора поступит на подпись президенту Казахстана.