Мэр Сочи сообщил, что недвижимость в городе может подорожать

СОЧИ, 18 марта. /ТАСС/. Временные ограничения на выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов в Сочи приведет к росту цен на недвижимость, при этом жилье будет более качественным, рассказал в интервью ТАСС мэр Сочи Алексей Копайгородский.

"[Недвижимость] подорожает. Курорт станет более дорогим для постоянного проживания. Нужно понимать, что Сочи всегда был эксклюзивным городом. <…> Если в Сочи строить качественное жилье по всем нормам, оно будет дорогим", - сказал Копайгородский.

Он уточнил, что рост цен будет обусловлен выполнением регламентов, в частности в области строительных норм, инженерных сетей и социальной инфраструктуры.

"Когда в 10-этажном доме вода доходит до пятого этажа, а все, кто выше, носят воду ведрами, говорить о нормальных условиях для их жизни не приходится", - добавил мэр.

Также глава города отметил, что сейчас в городе есть несколько застройщиков, которые ранее купили гектары со старыми объектами, и сейчас в рамках принятых правил и регламентов разрабатывают проекты комплексной застройки - с детским садом, школой, инфраструктурой. Он добавил, что стремительный рост жилищного строительства в предыдущие несколько лет привел к дефициту мест в образовательных учреждениях, учреждениях здравоохранения и культуры, а высокая плотность строительства без должного развития улично-дорожной сети и транспортной инфраструктуры стала причиной возникновения транспортных заторов.

"Кроме этого, есть серьезная проблема с инженерными сетями водоснабжения, канализования и ливневых водоотведений. Их большая часть находится в изношенном состоянии и не покрывает необходимых потребностей объектов нового строительства", - отметил глава города, объяснив, что большинство из этих проблем будут решены с принятием генплана города.

О ситуации со строительством

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что власти края приступят к корректировке генерального плана города Сочи в 2021 году, изменения в документ внесут с учетом мнения и потребностей местных жителей.

С 1 июля 2021 года в Сочи планируют ввести ограничение на строительство многоквартирных домов, предположительно - на время разработки и утверждения генплана города, сроки оцениваются в два года. Во время ограничительных мер будет разрешено строительство индивидуальных жилых домов площадью не более 300 кв. м и высотой не более 12 м. Эксперты предполагают, что мораторий на выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов в Сочи может привести к дефициту предложения и усилит рост цен, однако отмечают, что эта мера необходима для стабилизации жилищного строительства в городе.