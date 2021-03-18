Эксперты: туриндустрии РФ нужно привлечь туристов, ранее отдыхавших за рубежом

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Россияне, до пандемии предпочитавшие путешествия за рубеж, в ближайшие год или два будут отдыхать внутри страны, и этот ресурс необходимо использовать для роста российской туриндустрии. Об этом говорится в аналитической записке Высшей школы экономики (ВШЭ) "О состоянии сектора туризма и его реакции на кризис, вызванный пандемией COVID-19".

"Воздействие кризиса на сектор туризма, длительная остановка въездного и выездного сегментов туристической отрасли сместили фокус внимания на внутренний туризм и создали уникальную возможность для его развития, которую необходимо эффективно использовать. В условиях закрытия границ и ограничений на перемещения между странами в связи с пандемией в ближайшие один-два года российские туристы, которые традиционно выезжали за рубеж, будут путешествовать по РФ", - отмечают эксперты.

Туризм важен для региональных экономик с точки зрения привлечения дополнительных денег, поскольку увеличится доход от гостиниц, кафе и ресторанов, транспорта, экскурсионных услуг, продажи сувениров и так далее, поясняют авторы исследования. Поэтому необходимо заинтересовать турфирмы и самого туриста, создав такие условия, чтобы он с удовольствием тратил деньги на отдыхе в России и уезжал домой с желанием вернуться и порекомендовать это направления своим знакомым, подчеркивают аналитики.

Для достижения этих целей, помимо рекламы отдыха в России, необходимо продолжать меры господдержки, которые позитивно оценил рынок туризма и индустрии гостеприимства, говорится в исследовании. К таким мерам эксперты ВШЭ относят программу туристического кешбэка и гранты Ростуризма для туристических проектов.

"Субсидии на сохранение штатной численности и льготные кредиты на возобновление деятельности сыграли важную роль для стабилизации положения компаний в разгар кризиса, но на секторе остается значительный груз обязательств перед туристами, исполнение которых было отсрочено до конца 2021 года. В этой связи для стимулирования развития сектора целесообразна проработка дополнительных мер по поддержке туризма", - отмечают аналитики.

Однако эти меры необходимо дополнить комплексной политикой по развитию туристического сектора. Основным инструментом такой политики должен стать разрабатываемый сейчас национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", считают эксперты.

Риски и пути решения

При реализации туристического нацпроекта важно минимизировать риски неэффективного использования выделяемых средств, а также учитывать интересы малого и среднего бизнеса и специфические особенности отдельных регионов, предупреждают эксперты ВШЭ.

Для минимизации рисков целесообразно формирование системы данных о развитии туризма с опорой на цифровизацию и с использованием разных источников информации, внедрение механизмов публичного контроля за выработкой приоритетов и обеспечение прозрачности в расходовании средств, а также использование в качестве KPI наряду с данными о турпотоках дополнительных легко проверяемых индикаторов качества управления в сфере туризма, подчеркивают аналитики. Кроме того, помимо крупного бизнеса, необходимо привлекать к диалогу малый и средний бизнес, а также анализировать лучшие региональные практики управления туристическим сектором и стимулировать субъекты РФ к созданию эффективных структур, ответственных за координацию развития туризма, говорится в исследовании.

"Мы полагаем, что реализация этих мер приведет к задействованию того широкого туристического потенциала, которым обладает Россия, и будет способствовать социально-экономическому развитию российских регионов", - резюмировали эксперты ВШЭ.