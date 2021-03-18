Мишустин поручил до 1 июля подготовить предложения по легализации гостевых домов

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 1 июля 2021 года подготовить предложения по регулированию в России деятельности гостевых домов. Соответствующее поручение дано по итогам рабочей поездки главы правительства в Республику Алтай, сообщает пресс-служба кабмина.

"Задача поставлена Ростуризму, Минэкономразвития, Минфину и Роспотребнадзору. Срок исполнения поручения - 1 июля. Как ожидается, это позволит легализовать использование строений, расположенных на землях индивидуального жилищного строительства, в качестве гостиниц", - говорится в сообщении.

В ходе поездки в Республику Алтай в начале марта премьер провел встречу с представителями туристического бизнеса. Один из участников поднял проблему размещения гостиниц в индивидуальных строениях и гостевых домах, которые люди сдают в аренду.

Мишустин согласился с тем, что негативный эффект от слишком строгого запрета в этой сфере тоже может иметь место, и необходимо подумать над этой темой. Он указал, что категория земель и виды разрешенного использования влияют, в том числе, на налогообложение.

"И необходимо здесь пройти между Сциллой и Харибдой. С одной стороны, не сильно обременять людей, с другой стороны, тоже потребовать легальности", - заявил премьер.