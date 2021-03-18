Мишустин поручил до 26 мая проработать с Казахстаном вопрос туризма в приграничной зоне

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министерствам проработать до 26 мая с коллегами из Казахстана вопрос доступа туристов в район горы Белухи, находящейся в Республике Алтай на границе с Казахстаном. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"По просьбе жителей республики Ростуризму, Минтрансу, МИДу, Минэкономразвития и ФСБ дано поручение до 26 мая проработать с Казахстаном вопрос о пограничном режиме в районе горы Белуха", - говорится в сообщении пресс-службы по итогам рабочей поездки главы правительства в Республику Алтай.

По мнению Мишустина, сейчас из-за ряда ограничений рекреационный потенциал этой уникальной территории не удается реализовать в полной мере.

Инициативы властей региона

Ранее сообщалось, что власти Республики Алтай добиваются создания специальной туристической зоны на пограничной территории России и Казахстана, где находится гора Белуха, через массив которой проходят пешие, конные и альпинистские туристические маршруты. На заседании Совета по стратегическому развитию региона 19 февраля министр природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай Екатерина Поварова заявила, что отсутствие механизма законного пересечения границы высокогорной части Белухи препятствует развитию туризма в этой зоне. Маршруты до подножия Белухи расположены в пограничной зоне, поэтому россияне должны иметь при себе паспорт, а иностранцы - разрешение от пограничников, которое нужно получать заблаговременно. При восхождении на гору требуется аналогичное разрешение и для российских граждан.

Власти предлагают создать на территории обоих государств специальную туристическую зону, доступную для посещения туристами на особых условиях - как с территории России, так и с территории Казахстана.

Гора Белуха

Гора Белуха находится на территории Усть-Коксинского района республики, через ее массив проходит граница России и Казахстана. С ледников горы берет начало река Катунь, главная составляющая Оби. Белуха - одно из самых популярных мест среди туристов региона, а также сложнейший маршрут восхождения для альпинистов. На прилегающей к горе территории создан одноименный природный парк. Часть территории парка, массив горы Белухи, является кластерным участком объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Алтай - Золотые горы" и находится под защитой Конвенции об охране всемирного природного и культурного наследия.

Республику Алтай ежегодно посещают 2 млн туристов.