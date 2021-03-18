Росрыболовство не видит причин для сокращения добычи иваси

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Росрыболовство не видит объективных причин для сокращения добычи сардины иваси. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"В Росрыболовстве опровергли сообщения ряда СМИ о возможном дефиците и повышении цен на сардины иваси. Объективных причин для сокращения добычи сардины иваси нет", - подчеркнули в ведомстве.

18 марта РБК написала о рисках "крупномасштабных сбоев" в промысле сардины иваси и "значительном увеличении" из-за этого цен на некоторые виды рыбной продукции со ссылкой на дальневосточные компании "Тралфлот" и "Софко", входящие в группу "Сигма Марин Технолоджи".

По данным издания, сбои в промысле могут возникнуть в связи с вступлением в силу нового требования о таможенном декларировании так называемых незаходных судов. В конце 2020 года правительство приняло постановление, согласно которому до 1 января 2022 года все суда, произведенные или приобретенные за пределами Евразийского экономического союза и занимающиеся рыболовством в исключительной экономической зоне России, должны пройти таможенное декларирование. Без этого они лишаются права на добычу рыбы по российским квотам.

Как заявили в Росрыболовстве, на организацию зимне - весенней путины это не повлияет, поскольку в случае отказа одного из добытчиков его место займет другой. К тому же, рыбопромышленники, имеющие "незаходные" суда, были осведомлены о готовящемся постановлении задолго до его вступления в силу и имели достаточно времени для подготовки, добавили в ведомстве.