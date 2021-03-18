ЦСР могут реорганизовать для работы над Стратегией-2030

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Правительство планирует привлечь Центр стратегических разработок (ЦСР) к созданию Стратегии изменений (стратегии социально-экономического развития России до 2030 года), поэтому центр ждет реорганизация, включая пересмотр портфеля проектов, сообщил ТАСС источник в Минэкономразвития РФ. Собеседник агентства подчеркнул, что пересмотр портфеля проектов подразумевает и кадровую оптимизацию самого ЦСР.

"К созданию Стратегии изменений (стратегии социально-экономического развития до 2030 года), которым сейчас занимается правительство по поручению премьер-министра Михаила Мишустина, подключают Центр стратегических разработок. Это потребует проведения реорганизации в НКО. Перед ЦСР поставлены новые задачи, требующие пересмотра "портфеля проектов" самого ЦСР для приоритизации задач исследований. Не исключена и кадровая оптимизация. Реорганизация в ЦСР синхронизирована с реформой институтов развития и административной реформой, в рамках которой в Минэкономразвития уже сокращено почти 100 штатных единиц", - сказал собеседник агентства.

"Безусловно, трансформация ЦСР подразумевает и кадровую оптимизацию внутри Центра", - добавил он.

К числу новых задач, которые ставят перед ЦСР, по словам собеседника агентства, относятся в первую очередь методологическая поддержка и аналитическое сопровождение разработки фронтальной стратегии социально-экономического развития России и формирование центра компетенций по реализации климатической политики. Кроме того, к задачам относятся: аналитическое сопровождение политики пространственного развития, включая развитие моногородов, проектный офис по реинжинирингу регулирования в сфере промышленного строительства, а также прогнозирование долгосрочных и среднесрочных тенденций отраслевого и секторального развития в контексте обеспечения международной конкурентоспособности и интеграции рынков ЕАЭС.

Работа по реформированию институтов развития, направленная на повышение их эффективности и достижение национальных целей была запущена Мишустиным осенью 2020 года. Потребность в реформе была вызвана в том числе и результатами анализа деятельности институтов развития, закрепленных за Минэкономразвития, который был проведен в июне. Оценка проводилась за 2019 год и включала в себя 6 различных метрик: соответствие результатов деятельности институтов национальным целям, объем привлеченных внебюджетных средств, эффективность использования бюджетных средств и другие.

ЦСР - некоммерческая организация, принимающая участие в разработке и реализации стратегии долгосрочного развития экономики России. ЦСР был основан в декабре 1999 года.