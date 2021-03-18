РЖД ввели скидки на перевозку грузов рефконтейнеров и автомобилей

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/."Российские железные дороги" (РЖД) приняли решение об установлении ряда скидок на перевозки грузов в рамках "тарифного коридора". Об этом говорится в сообщении РЖД.

Скидка в 33,75% будет действовать на перевозки по России легковых автомобилей в специализированных вагонах с Дальнего Востока (станций Владивосток, Гайдамак, Океанская и Первая речка Дальневосточной железной дороги) на станции Московской железной дороги. Скидка 50% действует на перевозки грузов второго и третьего тарифного классов в рефрижераторных контейнерах, при условии соблюдения параметров использования полезной длины вагонов-платформ, со станций Санкт-Петербургского узла (Автово, Бронка, Заневский Пост, Купчинская, Лигово, Лужская, Новый порт, Предпортовая, Санкт-Петербург-Финляндский, Шушары) на станции Московского узла (Бекасово-Сортировочное, Белый раст, Ворсино, Кресты, Кунцево II, Купавна, Орехово-Зуево, Селятино, Силикатная, Тучково, Электроугли, Ховрино) и Екатеринбургского узла (Екатеринбург-Товарный, Кольцово и Шувакиш).

Кроме того, скидку от 10,8% до 50% в зависимости от номенклатуры грузов (в том числе фанера, шпон, ДСП, деревянная тара, целлюлоза, бумага, картон, отделочные материалы и инструменты, стекло, автозапчасти, метизы, продовольственные и промышленные товары и проч.) можно будет получить на перевозки сборными повагонными отправками в универсальных крытых вагонах со станции Дзержинская-Новая Калининградской железной дороги на станции Кунцево II Московской железной дороги и Санкт-Петербург - Финлянский Октябрьской железной дороги, а также в обратном направлении.

Скидки рассчитаны на привлечение дополнительных объемов перевозок. Они вступят в силу 29 марта и будут действовать до конца текущего года.

РЖД с 2013 года имеют право варьировать стоимость услуг по перевозке грузов в рамках "тарифного коридора", определенного госрегулятором. Скидки вводятся на перевозку самых разных видов грузов - например, проката черных металлов, овощей, химической продукции, контейнеров по ряду направлений, угля в направлении портов.