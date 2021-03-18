Киргизия ввела временный запрет на экспорт сахара и растительного масла

БИШКЕК, 18 марта. /ТАСС/. Кабмин Киргизии ввел временный запрет на экспорт растительного масла и сахара. Об этом в четверг на брифинге в Бишкеке заявил министр сельского, водного хозяйства и развития регионов Аскарбек Джаныбеков.

"Подписано постановление правительства о запрете экспорта растительного масла и сахара", - сказал он.

По его словам, это связано с ростом цен, который наблюдается в республике на данные виды продовольствия в последнее время. При этом, как заверил министр, на данный момент в стране нет дефицита этих продуктов.

"В настоящее время, например, запасы сахара в Кыргызстане составляют около 25 тыс. тонн", - отметил Джаныбеков. По его информации, в год республике требуется примерно 125-130 тыс. тонн, чуть более 40% из этого объема импортируется.

Главной причиной роста цен на сахар и растительное масло министр назвал их подорожание в соседних государствах, а также в России. "Конечно, этот фактор отражается и на нашем рынке", - констатировал глава ведомства.

Он уточнил, что запрет экспорта - это временная мера. По оценке министра, введенные правительством ограничительные меры на вывоз сахара и растительного масла будут способствовать стабилизации цен на эти продукты в республике, а также укреплению ее продовольственной безопасности.