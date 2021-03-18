Индекс Мосбиржи на открытии торгов поднялся на 0,73%, индекс РТС - на 1,32%

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс Мосбиржи прибавил 0,73% и достиг 3533,69 пункта, индекс РТС поднялся на 1,32% - до 1513,39 пункта.

К 10:18 мск биржевые индексы ускорили рост. Так, индекс Мосбиржи находился на уровне 3545,33 пункта (+1,07%), индекс РТС рос на 1,65% - до 1518,28 пункта.

Стоимость майского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижается на 0,44% - до $67,7 за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 0,42% и торгуется на уровне $64,36 за баррель.