Гордеев предложил создать министерство по управлению лесным хозяйством

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев выступил за создание в России министерства по управлению лесопромышленным комплексом по аналогии с сельскохозяйственной отраслью.

"На федеральном уровне неполноценный орган государственного управления, надо признать. Мы действительно лесная держава номер один, номер два по разным показателям, но, наверное, достойны были бы иметь и федеральное министерство, управляя всем лесопромышленным комплексом, как сейчас сделано в Министерстве сельского хозяйства РФ", - сказал Гордеев в четверг на парламентских слушаниях в Госдуме.

Сейчас функции по реализации государственной политики, оказанию госуслуг и управлению государственным имуществом в сфере лесного хозяйства на федеральном уровне осуществляет Рослесхоз, который находится в ведении Минприроды.