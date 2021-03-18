Альфа-банк выплатит 1 млн рублей за информацию о телефонных мошенниках

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Альфа-банк выплатит 1 млн рублей за сведения, которые позволят раскрыть мошеннические кол-центры или поймать самих преступников. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"Альфа-банк запустил программу вознаграждения за информацию, которая поможет полиции найти телефонных самозванцев. Если сообщение клиента поможет раскрыть мошеннический кол-центр или поймать работающих там преступников, банк выплатит ему награду в 1 млн рублей", - отмечается в сообщении.

В частности, в банк можно сообщить номер, с которого звонили мошенники, запись телефонного разговора или контакты "черного" кол-центра.

Программа премирования за информацию о мошенниках строго конфиденциальна. Контактные данные участника программы понадобятся только в случае, если его сообщение поможет поймать преступника - в этом случае банк свяжется с клиентом и выплатит награду.

"Альфа-банк официально приглашает все российские банки присоединиться к охоте на мошенников. Проблема очень масштабная и угрожает клиентам всех банков, в одиночку никто ее не решит", - заключили в банке.