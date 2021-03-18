"Интер РАО" введет в 2022 году цифровые системы обхода и учета на всех электростанциях

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Компания "Интер РАО - Электрогенерация" (входит в группу "Интер РАО") планирует в 2022 году завершить внедрение цифровой системы обхода и учета оборудования "Мобильный обходчик". Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"В настоящее время новая система тиражируется на 20 электростанциях, таким образом в 2022 году цифровой "Мобильный обходчик" будет внедрен на всех электростанциях компании", - отмечается в сообщении.

Новая система поможет обеспечить планирование, фиксацию фактов обхода производственной площадки и осмотра оборудования. Ее внедрение позволит создать единое информационное пространство для принятия управленческих решений и оперативного устранения неполадок.