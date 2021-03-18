ФАС оштрафовала "Лабораторию Касперского" за недостоверную рекламу

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) оштрафовала "Лабораторию Касперского" на 100 тыс. руб. за недостоверную рекламу программного обеспечения (ПО) Kaspersky Password Manager. Об этом говорится в сообщении службы в официальном канале в Telegram.

"ФАС России наложила штраф на "Лабораторию Касперского". Причина - недостоверная реклама программного обеспечения Kaspersky Password Manager", - говорится в сообщении.

Отмечается, что штраф за рекламу, в которой сообщалась не действительная цена ПО, составил 100 тыс. рублей.

Сообщение распространялось с 1 июля 2018 года по 18 сентября 2020 года с помощью сервиса "Яндекс.Директ". С 12 августа 2020 года стоимость ПО Kaspersky Password Manager увеличилась до 900 рублей за лицензию на 1 пользователя за 1 год. Но реклама с указанием стоимости в 450 рублей продолжала распространяться после изменения цены ПО. Комиссия ФАС России признала такую рекламу нарушающей требования, установленные законом "О рекламе".

В конце января 2020 года замруководителя ФАС Андрей Кашеваров комментируя ситуацию сообщил, что на момент рассмотрения антимонопольного дела "Лаборатория Касперского" прекратила вышеуказанную рекламу и из-за этого ведомство не стало выдавать предписание о прекращении нарушения. Вместе с тем материалы дела были переданы для возбуждения дела об административном правонарушении для вынесения постановления о наложении штрафа по факту нарушения закона о рекламе.

В "Лаборатории Касперского" тогда сообщали ТАСС, что несоответствие цены было связано с технической ошибкой, которая была устранена еще в сентябре 2020 года.