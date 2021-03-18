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BP планирует построить крупнейший в Великобритании завод по производству водорода

Производство водорода на предприятии может начаться в 2027 году

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Британская нефтегазовая компания BP разрабатывает план по строительству крупнейшего в Великобритании завода по производству водорода. Об этом говорится в сообщении компании.

Согласно проекту, завод будет расположен на северо-востоке Англии, в городе Тиссайд. Финальное инвестиционное решение будет принято в начале 2024 года, производство водорода на заводе может начаться в 2027 году или ранее. Запуск проекта планируется в несколько этапов: к 2027 производственные мощности завода составят 500 мегаватт, к 2030 году BP нацелена увеличить мощность до 1 гигаватт, что составляет 20% от плана правительства Великобритании по производству 5 гигаватт водорода к этому же сроку.

Отмечается, что завод сможет улавливать и отправлять на хранение до 2 млн т углекислого газа в год. "Чистый водород - это необходимо дополнение на пути к обеспечению электроэнергией с нулевыми выбросами. Голубой водород в комплексе с улавливанием и хранением углекислого газа может обеспечить необходимые для промышленных процессов масштабы. Он также может сыграть значительную роль в декарбонизации и в снижении стоимости энергетической трансформации", - сказал вице-президент BP по газу и низкоуглеродной энергетики Дев Саньял, слова которого приводятся в сообщении.

Голубой водород производится путем превращения природного газа в водород и в углекислый газ, поясняют в BP. Углекислый газ будет улавливаться и отправляться на хранение. Проект завода BP будет интегрирован с двумя проектами хранилищ углекислого газа в регионе, операторами которых также является BP.

Чтобы ускорить развитие водородного кластера, BP заключила меморандумы о взаимопонимании с двумя британскими компаниями, которые являются потенциальными партнерами по проекту: химической компанией Venator Materials PLC и Northern Gas Networks (NGN), поставщиком газа на север Англии.

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