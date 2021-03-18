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На сайте госуслуг может появиться сервис для решения споров по онлайн-покупкам

Он обеспечит покупателю возможность обратиться в магазин и предъявить свои претензии к товару
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Правительство России подготовило поправки в законодательство, которые позволят урегулировать споры по поводу интернет-покупок через специальный сервис на сайте государственных услуг. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил в четверг на заседании кабмина.

"Правительство подготовило изменения в законодательство о защите прав потребителей, они создадут правовую основу для урегулирования споров через специальный онлайн-сервис на Едином портале государственных услуг, - отметил премьер. - Он будет обеспечивать покупателю возможность обратиться в магазин и предъявить свои претензии к товару". "В процессе урегулирования спора там можно подобрать альтернативные варианты: вернуть товар, заменить его на другой или получить скидку на будущие покупки, то есть подобрать самый подходящий для продавца и покупателя вариант", - добавил Мишустин.

Такой механизм, по словам премьера, "позволит создать благоприятные условия для эффективной защиты прав потребителей и, конечно, укрепит доверие к сфере онлайн-торговли".

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