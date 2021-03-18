Ростех введет первый за 20 лет новый блок на Малышевском месторождении изумрудов

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Единственное в России предприятие по добыче изумрудов - Мариинский прииск (управляется "РТ-Капитал" Ростеха) - начал использовать уникальную технологию по добыче, позволяющую впервые за 20 лет приступить к добыче на новых изумрудно-бериллиевых участках месторождения, сообщил Ростех. В 2021 году на месторождении будет введен новый блок, рассказал ТАСС исполнительный директор Мариинского прииска Виталий Шапошников.

"До конца года Мариинский прииск планирует ввести первый новый блок месторождения", - сказал он.

Ростех пояснил, что сейчас добыча на Мариинском прииске ведется на участках месторождения, подготовленных в советский период, запаса руды в которых хватит на ближайшие 5-10 лет. Госкорпорации было необходимо разработать новое технологическое решение, которое позволило бы восстановить в шахте процесс проходки новых вертикальных выработок.

Новое оборудование позволяет вводить в эксплуатацию по одному новому шахтному блоку в год, при этом оно способно выдерживать нагрузку от падающей во время взрывных работ горной массы в несколько кубов, сохранять свою работоспособность и обеспечивать высокий уровень безопасности для шахтеров, подчеркивает Ростех.

"До конца года в рамках реализации инвестиционной программы на 2021 год на предприятии будут смонтированы еще два горнопроходческих щита. Их закупка позволит сконцентрировать силы на разведке и эксплуатации новых открытых изумрудно-бериллиевых участков, что обеспечит предприятие работой на ближайшие 30-50 лет", - отметил генеральный директор ООО "РТ-Капитал" Кирилл Федоров.

О прииске

Мариинский прииск Ростеха - предприятие, созданное на базе Малышевского изумрудно-бериллиевого месторождения в Свердловской области, единственного в Европе и одного из трех в мире. Здесь добывают бериллий, изумруды, хризоберилл, фенакит, александриты, флогопит, литий, рубидий и цезий. Находится под управлением "РТ-Капитала".