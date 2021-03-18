ВТБ одобрил заявки по льготным кредитам со ставкой 3% на 8 млрд рублей

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. ВТБ с начала работы по госпрограмме кредитования на восстановление предпринимательской деятельности ФОТ 3.0 одобрил заявки от бизнеса на сумму около 8 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе банка.

Первыми воспользовались льготными кредитами кафе, рестораны, фитнес-центры и предприятия из других пострадавших отраслей.

"Первые дни работы по новой госпрограмме показали ее востребованность у предпринимателей. Кредитные соглашения уже подписаны с клиентами в Москве, Сибири, на Урале, Северо-Западе, Дальнем Востоке и в других регионах России. Большинство из них работают в таких пострадавших сферах, как общественное питание, индустрия спорта, отдыха и развлечений. Среди тех, кому одобрены заявки, - представители практически всех отраслей бизнеса, требующих поддержки по условиям программы. Мы уверены, что она выполнит свою задачу по адресной помощи предпринимателям, и продолжаем активную работу по ее реализации в рамках наших стратегических ориентиров", - отметил заместитель президента - председателя правления ВТБ Денис Бортников, которого цитирует пресс-служба.

ВТБ начал прием заявок по госпрограмме на восстановление предпринимательской деятельности ФОТ 3.0 9 марта. Премьер-министр России Михаил Мишустин 1 марта утвердил постановление о выделении около 7,7 млрд рублей на льготную кредитную программу для бизнеса ФОТ 3.0, которой смогут воспользоваться компании из сфер, наименее восстановившихся от кризиса. ФОТ 3.0 пришла на смену предыдущей льготной программе ФОТ 2.0 (антикризисные кредиты под 2% годовых, программа предусматривает обязательство по сохранению персонала на уровне 80-90% от показателя до пандемии коронавируса), действие которой заканчивается 1 апреля.

Согласно условиям программы ФОТ 3.0, процентная ставка по кредиту составляет 3%, в период действия кредитного договора заемщик должен сохранить численность работников на уровне 90%. В течение первых шести месяцев после оформления кредита заемщику не нужно выплачивать основной долг и проценты, а в течение последующих шести месяцев это можно делать равными долями ежемесячно. Льготный кредит могут получить предприятия любого размера из числа наименее восстановившихся отраслей. Банки смогут предоставлять указанные кредиты бизнесу под поручительство ВЭБ.РФ.