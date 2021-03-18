Хинштейн заявил, что в ситуации с Twitter учли опыт блокировки Telegram

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Опыт блокировки мессенджера Telegram будет учтен в ситуации с сервисом микроблогов Twitter, теперь российские власти обладают техническими возможностями для пресечения попыток обхода ограничений с помощью VPN. Об этом в четверг заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в интервью "Парламентской газете" .

"В истории с Twitter печальный опыт Telegram, конечно же, будет учтен. И история с Telegram 2.0, которой нас пугают, говорят, что все будут пользоваться VPN, это некое лукавство. За время, прошедшее с истории с Telegram, многое изменилось", - сказал Хинштейн.

В качестве примера он привел закон о "суверенном Рунете", который, по его словам, позволяет "абсолютно автономно обеспечивать интернет-контур в границах России". "Это означает, что мы способны как блокировать любой сигнал, так и в случае, если сигнал блокируют для нас извне, - а такая угроза еще вчера была реалистична, да и сегодня сохраняется - мы в состоянии дальше поддерживать наш интернет и трафик самостоятельными силами, мы больше не зависим от внешних факторов", - пояснил парламентарий.

Депутат заверил, что сегодня у государства достаточно технических механизмов для эффективной блокировки интернет-ресурсов, нарушающих российское законодательство. "К VPN сегодня доступ точно так же может быть ограничен. И в случае, если начнется цепная реакция, так и произойдет - дальше начнутся блокировки доступа к этим VPN", - предупредил он о действиях государства в случае попыток обхода ограничений.

"У меня нет оснований не доверять руководителям самого высокого уровня, специалистам, которые заверяют нас в том, что эта проблема техническими средствами сегодня решается", - заключил Хинштейн.

Ранее замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заверял, что ведомство располагает техническими возможностями для полного ограничения доступа к Twitter, если такая необходимость возникнет. 10 марта Роскомнадзор объявил о начале "первичного замедления" скорости работы Twitter в РФ в связи с тем, что сервис не удаляет запрещенный в стране контент. В ведомстве пообещали продолжить меры воздействия на соцсеть вплоть до ее блокировки.