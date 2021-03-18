Путин распорядился обеспечить строительство и капремонт общежитий вузов в 2021-2030 годах

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин распорядился обеспечить в 2021-2030 годах реализацию мероприятий по строительству и капремонту общежитий федеральных вузов, следует из опубликованных в четверг на сайте Кремля поручений главы государства по итогам встречи с учащимися вузов.

"Правительству РФ обеспечить в 2021-2030 годах реализацию мероприятий по строительству, капитальному ремонту и реконструкции общежитий федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, в первую очередь общежитий федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, расположенных в субъектах Российской Федерации, экономика и социальная сфера которых испытывают наибольшую потребность в кадрах с высшим образованием", - следует из поручений. Доклад о реализации поручения должен быть представлен до 1 июля 2021 года, далее необходимо докладывать о ситуации раз в полгода.

Сеть кампусов

Путин также дал поручение правительству обеспечить в 2022-2030 годах создание сети современных кампусов отечественных вузов. "Обеспечить в 2022-2030 годах создание сети современных кампусов образовательных организаций высшего образования, расположенных в отдельных субъектах РФ, территории которых отнесены к приоритетным и приграничным геостратегическим территориям РФ", - говорится в перечне поручений.

Глава государства распорядился до 1 декабря 2022 года приступить к реализации не менее трех проектов по созданию таких кампусов. Они должны предусматривать в том числе капитальный ремонт и реконструкцию существующих объектов вузов.

Меры поддержки

Кроме того, Путин распорядился представить до 1 августа доклад о мерах содействия в трудоустройстве граждан с высшим образованием. "При участии объединений работодателей продолжить начатую в 2020 году работу по реализации на системной основе комплекса мер по содействию в трудоустройстве граждан, завершивших обучение по образовательным программам высшего образования, в том числе в трудоустройстве в образовательные организации высшего образования и научные организации. Доклад - до 1 августа 2021 года", - говорится в сообщении.

Правительство должно представить меры по поддержке научных объединений российских студентов. "<...> Правительству РФ - обеспечить разработку и реализацию комплекса мер, направленных на поддержку студенческих научных объединений", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения указан до 1 июня 2021 года.

Кроме того, кабмину необходимо привлечь студентов в области искусств, а также ведущих деятелей культуры и искусства к мероприятиям Года науки и технологий, направленным в том числе на популяризацию науки и научной деятельности. Доклады по итогам выполнения этого поручения президент ожидает до 30 апреля и до 1 декабря 2021 года.

25 января Путин провел встречу с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества, где были затронуты темы снижения уровня безработицы и поддержки молодых ученых. Глава государства указал на необходимость укрепить исследовательскую базу вузов, модернизировать инфраструктуру, построить общежития, спортивные и социальные объекты.

На встрече президент РФ затронул тему поддержки молодых ученых. Так, во время общения с одним из участников мероприятия Путин выразил удовлетворением тем, что молодые специалисты приходят в фундаментальную науку. Он заверил, что будет сделано все для того, чтобы эта программа [трудоустройства выпускников] была продолжена.

Президент также отметил, что университетские кампусы - это очень важно, интересно и перспективно. По его словам, нужно привлекать к их созданию студентов-аспирантов, в том числе строительных и архитектурных направлений. Сейчас в стране реализуется свыше десятка таких проектов с участием молодых специалистов, студентов старших курсов и аспирантов. Путин добавил, что специальные креативные группы в составе администрации президента занимаются привлечением студентов к подобным проектам.

25 декабря 2020 года Путин подписал указ о проведении в 2021 году в России Года науки и технологий. Задача мероприятия - привлечь талантливую молодежь в эту сферу, повысить вовлеченность профессионального сообщества в реализацию стратегии научно-технологического развития страны, проинформировать о достижениях и реализуемых инициативах.