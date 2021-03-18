Число зарегистрированных безработных в России снизилось на 200 тыс. за неделю

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Число официально зарегистрированных безработных в России снизилось до 1,9 млн. Об этом в четверг заявила замминистра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова.

"Буквально пару слов о ситуации на рынке труда. Она, по нашей оценке, сейчас стабилизируется. <...> На текущий момент на учете в центрах занятости стоит 1,9 млн человек", - сказала она на обсуждении законопроекта "Единой России" о занятости.

По данным Минтруда на 10 марта, количество официально зарегистрированных безработных в России составляло 2,1 млн.