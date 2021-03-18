"Газпром нефть" нарастила долю арктической нефти в объеме добычи компании до 31%

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Доля арктической нефти в общем объеме добычи "Газпром нефти" достигла по итогам 2020 года 31% и в дальнейшем продолжит увеличиваться, сообщает компания.

"В 2020 году "Газпром нефть" сохранила темпы развития в Арктике. Добыча на месторождениях за Полярным кругом составила 31% от всего объема углеводородов компании", - говорится в сообщении.

"Со временем эта доля будет только расти как за счет развития действующих промыслов, так и благодаря расширению ресурсной базы в Заполярье. Значимой точкой роста в новом десятилетии для нас станет освоение газоконденсатных залежей гигантских месторождений Ямала - Бованенковского, Харасавэйского и Уренгойского. Поэтому Арктика и в дальнейшем будет оставаться ключевым центром нашей добычи", - отметил заместитель генерального директора "Газпром нефти" по разведке и добыче Вадим Яковлев.

Арктические проекты компании

В настоящий момент крупнейшим арктическим активом компании остается Новопортовское месторождение на полуострове Ямал. Здесь в 2020 году добыто 14,87 млн тонн нефтяного эквивалента, что на 5% выше результата 2019 года. В 2021 году планируется начало пуско-наладочных работ расширения установки комплексной подготовки газа, ее мощность вырастет до 15,8 млрд кубометров газа в год.

На Восточно-Мессояхском месторождении, которое "Газпром нефть" разрабатывает на Гыданском полуострове ЯНАО совместно с "Роснефтью", объем добычи в 2020 году вырос более чем на 10% - до 6,2 млн тонн нефтяного эквивалента. В 2021 году оператор промысла - компания "Мессояханефтегаз" - продолжит поиск новых перспективных запасов в северной части Мессояхской группы месторождений.

На Приразломном месторождении в Баренцевом море в 2020 году добыто 3,27 млн тонн нефти, что на 3% больше, чем годом ранее.

Параллельно с освоением действующих активов "Газпром нефть" готовится к расширению арктического кластера за счет месторождений, разработку которых ведет "Газпромнефть-Заполярье" на основе долгосрочных рисковых операторских договоров с "Газпромом" и его дочерними предприятиями.

Компания планирует освоение неоком-юрских залежей Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения и Харасавэйского газоконденсатного месторождения на полуострове Ямал, а также ачимовских отложений и нефтяных оторочек Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения.

Дополнительно в портфель арктических проектов компании входят ачимовские нефтяные залежи Ямбургского месторождения, нефтяные оторочки Песцового, Ен-Яхинского и Западно-Таркосалинского месторождений, также разрабатываемые на основании долгосрочных рисковых операторских договоров. В рамках освоения Надым-Пур-Тазовского региона ЯНАО в 2021 году начнется полномасштабная разработка Тазовского месторождения.